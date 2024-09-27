MEB'den iki öğretmene ''Dini eğitimi engellemeye çalışma’' cezası

Mersin'de ÇEDES Projesi kapsamında Diyanet görevlilerinin vereceği eğitimi engellediği iddiası ile bir Anadolu Lisesi’nde görev yapan iki öğretmene “dini eğitimi engellemeye çalışma” cezası verildi. Disiplin Kurulu’nun bu kararına itiraz edilirken, idare mahkemesine de dava açıldı.

Diyanet’in okulda ders vermesini engellediği iddiasıyla 2 öğretmen hakkında S.uşturma açıldı. Öğretmenleri, “Dini eğitimi engellemeye çalışmakla” suçlayan MEB, ceza verdi.

Mersin’deki İsa Öner Anadolu Lisesi’nde, ÇEDES Projesi’yle ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla öğretmenler Esin Azize S. ve Ali D.’ye, Akdeniz Milli Eğitim Müdürü Adem Ş.’nin talimatıyla soruşturma açıldı. Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Mersin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Ç. ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet D.’un başkanlığında disiplin kurulu toplandı.

S. ve D. hakkındaki soruşturma dosyasına, “Yasal olarak verilecek dini eğitimi engellemeye çalışmak” ifadesi resmen girdi.

Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gerektiği halde öğretmenler suçlandı.

Öğretmenler kendilerini, “Salondaki öğrenciye, veli izni alınması konusunda bilgi vermek görevimiz. Asıl yaptığımız davranış, mahalle halkı ile okul idaresinin karşı karşıya gelmemesi için iyi niyetli bir davranıştır” diye savundu.

Soruşturma sonunda öğretmen Ali D. ve Esin Azize S., 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. Eğitim İş Temsilcisi Ahmet K., cezaya itiraz etse de öğretmenler cezalandırıldı.

Disiplin Kurulu kararına itiraz edilirken, idare mahkemesine dava açıldı.