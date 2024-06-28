MEB'den LGS açıklması: Kaç öğrenci tam puan aldı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde erişime açılırken Bakanlık sınav sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı

Öğrencilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

352 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu seneki sınavda 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını duyurdu. Açıklama şöyle:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

2024 LGS sonuçları hayırlı olsun…

Tercihlerinizin sizleri en doğru adreslere getireceğine inancımızla eylülde yeni okullarınızda buluşmak üzere…

2 Haziran tarihinde başarıyla uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

-1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı, yüzde %95,61.

-Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

-Öğrencilerin yüzde 83.85’i yerel, 16.15’i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

-Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525 olup bu okulların kontenjanı 203 bin 638'dir. -

Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak"