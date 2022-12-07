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MEB'den ortaokullu kızların kavgasıyla ilgili açıklama

MEB'den ortaokullu kızların kavgasıyla ilgili açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Erzurum'da 13-14 yaşlarındaki iki kız öğrencinin erkek meselesi yüzünden kavga ettikleri görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, 13 yaşındaki Çağla D., kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki İrem D. ile erkek arkadaş meselesi yüzünden tartıştı.

Farklı okullarda okuyan iki kız öğrencinin atıl kalan afet konutlarında bir araya gelerek kavga ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

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Görüntülere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

MEB: Müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldı
Görüntüler hakkında, MEB tarafından müteffiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Etiketler meb ortaokul
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