MEB'den şehit madencilerin çocuklarına burs

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin çocuklarının eğitim masraflarını üstlendiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Bartın'da şehit olan madencilerin çocuklarının tüm eğitim masraflarının karşılanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabb'imden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle ilk etapta bir karar daha aldık; o da 500 artı 500 olmak üzere, devlet ve ilgili bakanlıklarımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız olan Çalışma Bakanlığı'mız 100, Aile Bakanlığı'mız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız" demişti.