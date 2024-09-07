MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik

MEB, okullar arası eşitliği sağlamak ve öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edebilmek amacıyla, ortak sınavların ülke genelinde daha yaygın uygulanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.

İLKOKULLARA ÖĞRENCİ GELİŞİM DOSYASI

İlkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye imkan vermek için kullanılan ölçme araçları öğrenci gelişim dosyasında tutulacak. Öğrencilerin ölçme araçlarına verdikleri cevaplara yönelik sınıf/ders öğretmeni tarafından geri bildirim notları hazırlanacak ve öğrenci gelişimi takip edilecek.

Bu kademedeki öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Özellikle öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak ve öğrenci gelişiminin takibi özel olarak yapılacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ve veliye geri bildirim verilecek. Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacak. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim ve öğretime devam edilecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.

ÖĞRENCİ TOPLU LİSTELERİ YAYIMLANMAYACAK

Ülke, il, ilçe ve okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak. Okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacak. Okullarda, uygulamalı sınavlar hariç tüm sınavların soruları cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşacak.

DİL SINAVLARI 2 AŞAMALI OLACAK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek. Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek. Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.

ÖĞRENCİ CEVAPLARINA YÖNELİK GERİ BİLDİRİMLER VE ANALİZLER

Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekecek. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınacak. Ölçme uygulamalarında "geri bildirim ve analiz" kapsamında, her sınav sonrasında ders öğretmeni tarafından öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapılacak.

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TARİHLERİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI KADAME SAYISI ARTIRILDI

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."