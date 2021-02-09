MEB'den ''uzaktan eğitim'' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, medyaya ''Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu'' başlığıyla yansıyan çalışmanın, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020’ye kadarki süreci kapsadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyaya, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla yansıyan çalışma, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020’ye kadarki süreci kapsamaktadır. Uzaktan eğitim istatistiklerimize ilişkin güncel veriler, 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' başlığıyla kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerimize ilişkin daha kapsamlı güncel saha araştırmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz.''

MEB'in araştırmasından ''uzaktan eğitimzedeleri'' gözler önüne serdi