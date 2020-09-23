MEB'den uzaktan eğitimdeki erişim sorunuyla ilgili yeni açıklama

EBA'da yaşanan erişim sorununa ilişkim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır" denildi.

EBA sistemine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir."

21 Eylül'de Eğitim Bilişim Ağ (EBA) sistemine giriş yapmak isteyen öğretmen ve öğrenciler ''çok kalabalık'' uyarısıyla karşılaşmıştı.

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