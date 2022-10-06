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MEB'den yeni uygulama: Öğrenciler kendi seçecek

MEB'den yeni uygulama: Öğrenciler kendi seçecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni bir sistem geliştirdiklerini belirterek, ''Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek.'' dedi.

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,  Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Seminerine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer  "Öğrencilerin bireysel kazanımlarını değerlendirme ile ilgili yeni bir mekanizmaya geçeceğiz." dedi ve detaylarını aktardı. Özer şunları kaydetti:

"Yeni geliştirdiğimiz sistemde..."
 Biliyorsunuz şu andaki yardımcı kaynaklar kazanımlarla ilişkisi ne olursa olsun tüm öğrencilere aynı yardımcı kaynaklar gidiyor. Yeni geliştirdiğimiz sistemde, sistem bitti içeriğinin zenginleştirilmesini bekliyoruz. Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek.

"İstanbul'da okullara 1 milyar lira bütçe gönderdik"

Bütçe konusuna değinen Bakan Özer, "Kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık ve İstanbul'da okullara 1 milyar lira bütçe gönderdik. Hem de o gün Türkiye'deki tüm okullarımıza 3 milyar 900 milyon TL bütçe gönderdik." dedi.

Etiketler milli eğitim bakanlığı öğrenci
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