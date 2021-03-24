  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB'den ''yüz yüze sınav'' açıklaması

MEB'den ''yüz yüze sınav'' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullardaki yüz yüze sınavlar hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir." denildi.

Etiketler meb sınav yüz yüze sınav açıklama erteleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti kongresinde ''koronavirüs hatırası''!
İşte Rusya'nın korku salan dev canavarı
İşte hastaneye kaldırılan Ali Sunal'ın sağlık durumu
Kanal İstanbul projesinde dikkat çeken değişiklik
ABD'de yaşayan Tolga Karel'in hayali gerçek oldu!
Erdoğan konuştu, piyasalar uçtu! Dolar 8 TL'yi test ediyor!
Ünlü şarkıcının baba acısı! Böyle veda etti...
AK Parti'nin ''lebaleb'' kongresine tepkiler çığ gibi! Ünlüler isyan etti
AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler
Teslim olan kadın teröristten şoke eden itiraflar