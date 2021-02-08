MEB'in araştırmasından ''uzaktan eğitimzedeleri'' gözler önüne serdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu” yayımlandı. Türkiye genelindeki 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 24 bin 289 veli ve 2 bin 197 okul yöneticisi ile hazırlanan rapor uzaktan eğitim sürecindeki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 1,5’i televizyon veya internet erişimi olmadığı için ders anlatım videolarını takip edemedi. İnternete erişimi olmadığı için canlı derslere katılamadığını belirten öğrencilerin oranı ise yüzde 7,1 oldu. Raporda, uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi durumunda televizyona veya internete erişimi olmayan çocuklara bu imkanın sunulmasının, “Büyük önem arz ettiği” kaydedildi.

İÇERİKLER YETERLİ DEĞİL

Araştırma kapsamında görüşülen öğretmen ve öğrencilere EBA’ya ilişkin görüşleri de soruldu. Öğretmenlerin yüzde 25’i, öğrencilerin ise yüzde 38’i EBA’daki ders içeriklerinin yeterli olmadığını söyledi. Bazı derslerin sınavlarının internet üzerinden yapılabileceği görüşüne katılan öğretmenlerin oranı yüzde 40’ta kaldı. Uzaktan eğitim sürecinde sınav notları yerine, “Proje ve performans ödevlerinin notla değerlendirileceği” ifadesine ise öğrenci katılım oranı yüzde 27, öğretmen katılım oranı da yüzde 60 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 31 TV BAŞINDA

Araştırmaya katılan öğrenciler arasında ders anlatım videolarını takip ettiğini belirten öğrencilerin oranı yüzde 82 ile ifade edildi. Ders anlatım videolarını takip ettiğini belirten öğrencilerin yüzde 31’i videoları televizyondan, yüzde 18’i telefondan, yüzde 11’i bilgisayardan, yüzde 1’i tabletten ve yüzde 39’u da birden çok kaynaktan takip ettiğini belirtti. Erişim imkanı olmadığı için videoları takip edemeyen öğrenci oranı yüzde 1,5 olmasına karşın raporda, “Araştırmanın çevrimiçi yürütülmesinin oranın düşük olmasında etkisi olduğu düşünülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

VİDEOLAR İLGİ ÇEKMİYOR

Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediğini bildirdi. Öğrencilerin yüzde 51’i de ders anlatım videolarında işlenen yeni konu ile ilgili yeterince soru çözüldüğü görüşüne katıldığını kaydetti. Öte yandan ders anlatım videolarını anlaşılır bulduğunu belirten öğrenci oranının yüzde 63’de kalması dikkati çekti. Öğrencilerin yüzde 51’inin ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediği belirtmesi de rapordaki dikkati çekici bulgular arasında yer aldı.

YÜZDE 7’NİN İMKANI YOK

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 76’sı canlı derslere katıldığını, yüzde 24’ü ise katılmadığını beyan etti. Buna göre, öğrencilerin yüzde 23,6’sı programlarındaki tüm derslere katıldığını, yüzde 53,3’ü programlarındaki bazı derslere katıldığı, yüzde 11,6’sı internete erişim imkanı olduğu halde canlı derslere katılmadığını, yüzde 7,1’i internete erişim imkanı olmadığı için canlı derslere katılmadığını, yüzde 4,4’ü ise canlı ders yapılmadığını dile getirdi.