MEB'in online etkinliğine katılan binlerce öğretmenin bilgileri çalındı!

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre ‘Kendini Geliştir Geleceği Değiştir’ adlı proje kapsamında görüntülü görüşme uygulaması Zoom’da düzenlendiği belirtilen programa katılan öğretmenlerin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta bilgileri çalınarak, bir sitede yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kişisel verilerinin çalındığını doğrularken, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) soruşturma başlattığını açıkladı.

MEB’in açıklaması şöyle “BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi programa hacker saldırısını 13 Nisan’da tespit etti. Bakanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sorumlular hakkında da soruşturma açıldı.”

MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üskürdar’daki program bazında yaşandığı ve genele yayılmadığını açıkladı.