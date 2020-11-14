MEB'in yeni uygulamasına tepki: ''Angarya!''

Bu uygulama, öğretmenlerin hem yüz yüze hem uzaktan eğitim vermesi hem de bu derslere hazırlanması için evinde zaman geçirmesinin yanında, çalışma saatlerini oldukça geniş zamana yaydı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Eğitim Sen, uygulamanın sonlandırılması için MEB’e başvurdu. Uygulamanın hukuksal dayanağının olmadığı ve anayasada yasaklanan angarya kapsamına girdiği belirtilen yazı ile öğretmenlerin dinlenmesi ve kendisi ile ailesine zaman ayırması gereken saatte de çalıştığı vurgulandı.

‘GÜN BOYU EKRAN KARŞISINDALAR’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlerin salgın sürecinde pazar günü hariç günün her saati çalıştırılabilen bir kesime dönüştürülmek istendiğini belirtti.

Aydoğan, “Bu karar, aynı zamanda öğrencilerimizin gün boyu ekran karşısında kalmasına neden olmakta, sağlık açısından da hem öğrencilerimiz hem de öğretmen arkadaşlarımız açısından risk oluşturmakta, öğrencilerimizin dinlenme, beslenme, oyun oynama, kendine zaman ayırma hakkını da ellerinden almakta” ifadelerini kullandı.

