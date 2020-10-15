MEB'te ''Mini etekli öğretmen'' krizi

Mersin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden müdürlüğümüze yönlendirilen başvuruda okulunuz velisi bazı bayan öğretmenlerin, ‘Dekoltenin de dekoltesi giyim tarzları olduğu, mini etekli öğretmenlerin ergenlik çağındaki öğrencilerin karşısında nasıl bir eğitim verebildiği, yarınlarımızın geleceği erkek ve kız öğrencilerimiz öğretmenlerimiz örnek aldığı’ ile ilgili iddiaların gizlilik esaslarına riayet edilerek incelenmesi ve en geç 16.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

"GERİCİ VE KARANLIK ZİHNİYET"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Kadın öğretmenlerin, hele ki evlerinden eğitim veren insanlarla ilgili bu yönde kullanılan cümleler diğer tüm öğretmenlere baskı mesajı içeriyor” dedi. Kadın eğitimcilerin kişisel yaşamlarının hedef alındığını dile getiren Antmen, şunları söyledi:

“Bu söylemler laiklik karşıtı duruşun da ifadesidir. İktidarın Laik eğitim sistemini hedef aldığını biliyoruz. Bu tip ifadeler Laikliğe, ilerici eğitim sistemine pusu kuranların tuzakları haline getiriliyor. Eğitim sistemini mahvedenlerle ülkemizi uluslararası tüm eğitim raporlarında sonuncu yapan yap-boz gerici anlayışıyla mücadele edilmesi gerekirken bazı odaklar kadın öğretmenlerimizi hedef almaya devam ediyor. Çünkü onlar sorgulamayan, çağdaş bilimsel akılla hareket etmeyen özgürlükçü bireyler istemiyor. Onlar itaat ve biat eden ve sömürüye ses çıkarmayan nesiller peşindeler. O nedenle sorgulanması gerekenler kadın öğretmenler değil, onları gerici ve karanlık zihniyetler ile gölgelemeye çalışanlardır.”