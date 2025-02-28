MEB'ten okullara tepki çeken Ramazan ayı genelgesi

İstanbul’daki bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri okul müdürlerine “Ramazan Ayında okulda yapılabilecek etkinlikler” konulu yazılar gönderdi.

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin okul müdürlerine “Ramazan Ayında okulda yapılabilecek etkinlikler” konulu yazılar gönderdi.

Cumhuriyet gazetesinden Taylan Gülkanat'ın haberine göre gönderilen mesajda, "Kıymetli müdürlerimiz, Ramazan ayının manevi iklimini okullarımızda yaşatma adına yapılabilecek etkinlikler paylaşılmıştır. Yapılan veya yapılacak olan etkinlikleri özelden paylaşılmasını rica ederim" ifadeleri kullanıldı. Yapılabilecekler ise şöyle listelendi: "Okul girişinin ve koridorların yıldız ve hilallerle süslenip süslenmesi Ramazan sokağı köşesi oluşturulması, manilerle davul çalınması koridor ve sınıflarda dolaşılması, okul adına İmsakiye bastırılması, sadaka vermeye teşvik, okul giriş televizyon ve ekranlarına ramazanla ilgili video veya müzik yansıtılması, her güne bir ayet, bir hadis bir sahabi tanıtılması, Ramazan risalesi; şiir kompozisyon veya resim yarışmaları yapılması, Ramazanla ilgili sohbet, seminer, iftara davet etmek iftara katılmak, öğrenci ve velilerle hatim okunması, Kuranı kerim okunması, sınıf ve veli iftarları düzenlenmesi, Teravih için camilere yönlendirme ve cami ziyaretleri, kutsal emanetlerin gezilmesi, zorlanmadan oruç tavsiye edilmesi, çizelge tutulması sonunda da başarı belgesi verilmesi, ilkokullarda ortaokullarda tekne orucu uygulaması yapılması, Ramazan günlüğü tutulması, Filistin Gazze ve ülkemizdeki fakir ve yetimler için ramazan kumanyası." ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet