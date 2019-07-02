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  3. 02 Temmuz 2019 09:28

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza

İstanbul'un Mecidiyeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza
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Mecidiyeköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında D-100 karayolu Şişli Mecidiyeköy Sapağı Mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan Fazilya K. idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, aynı istikamette giden Atanur Ö.’nün kullandığı .. .. .. otomobile arkadan çarptı. Ardından Ziya M. idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, Fazilya K’nın kullandığı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, Fazilya K. ve 5 yaşındaki kızı B.R.K. ile Ziya M., araçta sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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