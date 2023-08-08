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Meclis, Akbelen için olağanüstü toplandı

Meclis, Akbelen için olağanüstü toplandı
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TBMM, CHP'nin, Muğla'daki Akbelen mevkiindeki maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için olağanüstü toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı.

Genel görüşme için gerekli olan yeter sayıya ulaşılan Genel Kurul'da, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.

Etiketler tbmm akbelen meclis toplantı olağanüstü toplantı
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