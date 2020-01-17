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  3. 17 Ocak 2020 22:51

Meclis Başkanı'ndan milletvekillerine ilginç hediye

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle tüm milletvekillerine, casus filmlerindekileri aratmayan, 'akıllı' uygulamalar içeren özel bir ajanda hediye etti.

Meclis Başkanı'ndan milletvekillerine ilginç hediye
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekillerine gönderdiği ‘Akıllı Ajanda’yı tanıttı. Özkan, kameralara ajandanın özelliklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Özkan, ajandaya özel bir kalemle yazılan yazıları elindeki çakmakla ısıttığında yazıların kaybolduğu görüldü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un TBMM’nin açılışının 100. yılı nedeniyle tüm milletvekillerine gönderdiği ajanda ilgi uyandırdı.

Akıllı ajandanın en önemli özelliği gerektiğinde içeriğinin toptan yok edilebilmesi. Ajandaya özel kalemle alınan notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor.

Dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor. Özel hediyeyi inceleyen milletvekilleri arasında beğenen de var kullanımla ilgili kuşkuya düşen de var.

Bazı milletvekilleri, “Sanki casusların kullandığı araçlardan esinlenilmiş gibi. O kadar rahat kullanamayabiliriz” görüşünde.

Sözcü

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