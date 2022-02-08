Meclis lokantasının bedavadan az pahalı fiyatları isyan ettirdi

Türkiye'de vatandaş ekonomik dar boğazda geçimini sağlamaya çalışırken, Milletvekillerinin ve TBMM çalışanlarının faydalandığı TBMM lokantasındaki fiyatlar "ağızları" açık bıraktı!

TBMM'nin ortaya çıkan fiyat listesi görenlerin ağzını açık bıraktı. Meğer milletinvekilleri "bedavadan az pahalıya" karınlarını doyuruyormuş.

TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Adana kebap 18 TL'den, büyük ayran ise 2,5 TL'den satışa çıkarıldı. 2 porsiyon ciğer şiş ızgaranın 46 TL olduğu Meclis lokantasında 12 bardak çayın toplamda 18 TL'den satılması da dikkat çekti.

Dışarıda kasesi en az 15-20 TL'den satışa sunulan fırın sütlacın tanesi 4 TL fiyatlanırken, kutu içeceklerin de yarı fiyatına satıldığı görüldü. Kuzu şiş bile 22 TL'den fiyatlanıyor.

İşte o fiyatların yer aldığı 26 Ocak 2022 tarihli fiş: