Meclis'in garsonlarına 5 yıldızlı eğitim

Meclis’te ilk kez garson ve aşçılara yönelik “5 yıldızlı otelde çalışma” uygulaması başlatıldı. 5 Şubat’a dek tatile giren Meclis’teki garson ve aşçılar, dönüşümlü olarak “hizmet sektöründe bilgilerinin artması, daha iyi hizmet imkânı sunabilmeleri ve garsonluktaki mesleki tecrübelerini güncellemeleri” amacıyla, Meclis yönetimince 5 yıldızlı otellere gönderiliyor. Meclis, 18 Ocak’ta, yoğun bir temponun ardından çalışmalarına ara vermiş, en son Gelir Vergisi Yasası ile Sinema Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin tekliflerin görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu’nda tamamlanmasının ardından iki haftalık tatile girmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'yun haberine göre uygulama Meclis yönetimi tarafından, “Meclis’in yemekhanesinde 40 yılı aşkın süredir restorasyon, tadilat yapılmamış. Geçen yıl ise Meclis Lokantası tadilata girdi ve geliştirilerek, 5 yıldızlı otellerin mutfaklarıyla eşit hale getirildi. Daha iyi hizmet vermeye başladı.

Garsonlarımız ve aşçılarımız, hizmet sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek, insanlarla iletişimin daha güçlü kurulması, Meclis’e gelen yabancı konukların daha iyi ağırlanmasına imkân sağlanması, arkadaşlarımızın Meclis dışındaki gelişmelerle kendilerini yenilemeleri, hizmet sektörünün inceliklerini öğrenmeleri amacıyla, dönüşümlü olarak gönderiliyor” şeklinde savunuluyor.

Meclis’te görev yapan ve “parlamento kartı” taşıyan gazeteciler, daha önce Meclis Lokantası’ndan yemek yiyebilirken, uygulama ile birlikte lokanta, parlamento muhabirlerine kapatılmıştı.

Parlamento muhabirleri artık yemeklerini, Meclis Tören Salonu’nun altına yapılan ve “girişinde iki yanda tuvalet bulunan” lokantada yemek yiyor.





