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  3. 11 Aralık 2018 23:18

Meclis'te FETÖ kavgası ! İki parti birbirine girdi

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde iki partinin milletvekilleri birbirine girdi.

Meclis'te FETÖ kavgası ! İki parti birbirine girdi
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Meclis Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Arka arkaya söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un FETÖ tartışması üzerine iki parti vekilleri arasında arbede yaşandı.

Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerinin kavga etmesini araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı.

Oturuma yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, arbedenin büyümesi üzerine oturuma ara verdi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülüyor.

AK PARTİLİ MUŞ’UN ÜST ÜSTE İKİNCİ KAVGASI

TBMM Genel Kurulu’nda süren ‘2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri’ sırasında da dün kavga çıkmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, CHP ve HDP’ye yönelik olarak “PKK’lılarla görüşüyorsunuz” sözleri gerilime neden olmuş, çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü.

Sözcü

chp , fetö , hdp , bütçe , ak parti , mhp , iyi parti
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