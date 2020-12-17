Meclis'te ''mahrem'' tartışma!

Bütçe görüşmeleri sırasında Öztunç ve AK Parti’li vekiller arasında saray yemekleri polemiği yaşandı.

Ali Öztunç’un şu sözleri üzerine ortam gerginleşti:

“Sizler sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları 1 portakala, 1 mandalinaya hasret. Sayın Erdoğan'ın sarayda hatırlatalım isterseniz: Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli (liçi meyvesi eşliğindeymiş) aloe vera (starex meyvesi eşliğinde), orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu ‘neyse bu artık’, zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor.”

Öztunç’un sözleri üzerine önce AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Sen kendinle karıştırdın herhalde” diye bağırırken ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Eyıp, ayıp bee. Mahremine giriyorsun” dedi.

"HAYAT SİZE GÜZEL"

Öztunç ise sözlerine şöyle devam etti:

“Sizinkiler bol bol ihale alıyor, milletin çocukları ekmek parası için rögar temizlerken yaşamını yitiriyor, zehirleniyor. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alıyor ama milletin çocukları işsizlikten kırılıyor, intihar ediyor. Bakın, 2002'den beri 3 bini aşkın intihar olmuş Türkiye'de, son on yedi yılda yaklaşık 5 bin kişi geçinemediği için yaşamına son vermiş. İnsanlar intihar ediyorlar ama hiçbiri sizin umurunuzda değil çünkü keyfiniz yerinde, hayat size güzel, ondan dolayı hiçbir şeyi umursamıyorsunuz.”

Öztunç’tan sonra söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora şöyle karşılık verdi:

“Hatip konuşmasında özellikle intihar vakalarından bahsetti, bugün de bunları, intihar vakalarını hep ekonomik nedenlerle bağdaştırmaya çalıştı. Bugün Trabzon'da bir olay yaşandı, Trabzon'da bir çöp tenekesinin olduğu yerde vatandaşın yiyecek topladığı yönünde bir haber çıktı ve CHP'li arkadaşlar işte "Millet açtır." şeklinde feveran ettiler. Tabii, bir vatandaşımızın böyle bir durumda olmasına biz milletvekili olarak hassasiyetle yaklaştık, olayı araştırdık, hayvanlarına yiyecek toplamak için. Çöp konteynerinin yanındaki yiyecekleri topladığını öğrendik, eşinin çalıştığını kendisinin de hayvancılık yaptığını öğrendik. Her olayı ekonomik nedenlere bağlamamak lazım, intihar olayları kötü olaylardır, yaşanmaması lazım ama bunun her birini de bir suçlama nedeni olarak göstermemeniz gerekiyor.”