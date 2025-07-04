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Meclis'te neler oluyor? 80'e yakın kişi hastanelik oldu

Meclis'te neler oluyor? 80'e yakın kişi hastanelik oldu
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TBMM'de aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 80'e yakın kişi, halsizlik, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Son iki gündür Meclis yerleşkesinde art arda yaşanan sağlık şikayetleri dikkat çekti.

Aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 77 kişi, karın ağrısı, ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu.

MECLİS'TE SALGIN MI VAR?

Yaşanan bu durum, “Meclis’te salgın mı var?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Yetkililer, NTV’ye yaptıkları açıklamada, herhangi bir salgın ya da zehirlenme vakasının söz konusu olmadığını belirtti.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, şikayetlerin yalnızca Meclis’te yemek yiyenlerle sınırlı olmaması.

"9 BİN 500 KİŞİ YEMEK YEDİ"

Yetkililer, “Önceki gün Meclis'te 9 bin 500 kişi yemek yedi. Şikayetçi olanların sayısı 80'i bile bulmadı. Bu durumun Meclis’le doğrudan ilgisi yok gibi görünüyor.” açıklamasını yaptı.

YEMEK VE SUDAN NUMUNE ALINDI

Yine de Meclis lokantalarında sunulan tüm yemeklerden numuneler alınarak tahlile gönderildi.

Çay ocaklarında kullanılan içme suyundan da örnekler alındı.

Halk Sağlığı ekipleri de Meclis yerleşkesinde detaylı inceleme başlattı.

NTV

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Etiketler meclis TBMM salgın hastane
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