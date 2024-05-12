Meclis'te yeni haftada gündem fahiş fiyat ve stokçuluk

TBMM'nin gündeminde dikkate değer bir düzenleme bulunuyor. Fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluğa yönelik yeni cezalar getiren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak.

TBMM Genel Kurulu'nun yeni haftada gündeminde, fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak.

23 maddelik düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor.

Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapan 6 gün işyeri kapatma cezası da verilebilecek.

Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak.

Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasını öngören kanun teklifi'nin görüşmelerine ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.

Salı ve çarşamba günleri de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.