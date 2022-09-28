Medikal Dinlenme Koltuğu Modelleri - Modoko Baressi

Engelli, hasta ve diğer ihtiyaç sahipleri için özel olarak üretilen medikal koltuk olarak adlandırılan koltuk modelleri, genel olarak ihtiyaçları gidermeye yönelik.

Engelli, hasta ve diğer ihtiyaç sahipleri için özel olarak üretilen medikal koltuk olarak adlandırılan koltuk modelleri, genel olarak ihtiyaçları gidermeye yönelik. Ancak Masko Baressi Mobilya’sı firmasının özel olarak tasarlamış olduğu medikal koltuk modelleri, sadece ihtiyaçları gidermek adına değil aynı zamanda da dinlenme ve uyuma gibi aktiviteleri yapmak adına da kullanılanılabilen dinlenme koltuğu modelleridir.

Dinlenme Koltuğu Özellikleri

Ayağı açılabilme, yatış pozisyonuna gelme, ayağa kalkmak, hareketli başlık gibi birçok farklı mekanik özelliğe sahip olan Baressi dinlenme koltuğu modelleri, özel tasarım koltuk modelleri sınıfına girmektedir.





Teknik özelliklerinin yanı sıra kumaş gibi özelliklerinin seçilebildiği baressi dinlenme koltuğu modelleri, özel kumandası sayesinde tüm yorgunluğunuzu alacak ve diğer güne daha ergonomik bir şekilde başlamanıza olanak sağlayacaktır.

Masko Mobilya Kenti’nde Akıllı Mobilya Modelleri

Baressi Mobilya, Türkiye’de daha yeni tanınmaya başlayan ve yavaş yavaş tercih edilen akıllı mobilya modellerinin öncüsü sayılan bir mobilya firmasıdır. Trendleri yakından takip ederek ülkkemize uyarlayan ve bu mobilya modellerini Masko mağazasında satışa sunan

Baressi, aynı zamanda da kişiye özel üretim seçenekleri ile yüzde yüz müşteri memnuniyetini yakalamış bir mobilya firmasıdır.





Konfor alanlarınıza teknolojiyi entegre ederek daha kullanışlı bir yer haline getirmeyi amaçlayan Baressi Mobilya’yı, Masko’daki mağazasında ziyaret ederek ürünlerini daha yakından inceleme fırsatı bulabilir ve iç mimarlar ile dekorasyon fikirleri hakkın görüşme gerçekleştirebilirsiniz.





Hem yurt içi hem de yurt dışına mobilya gönderimi gerçekleştiren Baressi Mobilya, kişiye özel üretim seçeneği ile sadece size özel olan ürünler üretmektedir. Mekanizmalı dinlenme koltuğu, sinema koltuğu, akıllı yatak ve daha birçok farklı ürünü bir arada bulabileceğiniz firma mağazasını ziyaret edebilirsiniz.





Eğer Masko mağazasına herhangi bir iletişiminiz bulunmuyorsa, web sitesi ya da sosyal medya üzerinden de firma ile iletişim sağlamanız mümkün.