Medya Bakan Nebati'yi yine üzdü!

Zam üstüne zamla 30 TL'ye dayanan ancak peş peşe gelen indirimlerle yeniden 22 TL'ye inen motorin fiyatları için medyaya sitem eden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen eylül ayında 7 seviyesinde olan benzin ve motorin fiyatlarının 30 liraya kadar dayanmasının ardından gelen indirimlerin manşet olmamasından şikayet etti. Nebati, “Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak... Hakkı teslim edin, bu kadar” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün İstanbul’da düzenlenen ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programı çerçevesinde ‘Buluşma ve İstişare Toplantısı’na katıldı.

Nebati, enflasyondan bahsettiği konuşmasında, “Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz” iddiasında bulundu, vergi konusunda değerlendirmeler yaptı.

“Enerjideki artışları asgari düzeyde yansıması için sübvanse ediyoruz. 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz” diyen Nebati, akaryakıt fiyatlarındaki artışların manşet olduğunu söyledi, ancak indirimlerin manşetlerde yer almadığından şikayet etti.

Bakan, şöyle konuştu:

“Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24’lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner.”