AK Partili Çelik'ten YSK'ya itiraz açıklaması
AK Partili Çelik'ten YSK'ya itiraz açıklaması
Maltepe'de sayım devam ediyor: İşte son durum
Maltepe'de sayım devam ediyor: İşte son durum
YSK kararını verdi ! Bir ilçede daha seçimler iptal edildi
YSK kararını verdi ! Bir ilçede daha seçimler iptal edildi
YSK kararını verdi; Ahmet Türk'e mazbatası verilecek
YSK kararını verdi; Ahmet Türk'e mazbatası verilecek
Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Sakarya'da korkutan deprem
Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Sakarya'da korkutan deprem
Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
''AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi'' haberlerine açıklama
''AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi'' haberlerine açıklama
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Nisan 2019 22:09

Megafonla çatıya çıkıp ilçeyi ayağa kaldırdı

Trabzon’un Araklı ilçesinde uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Ömer K. elinde megafon ile çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Megafonla çatıya çıkıp ilçeyi ayağa kaldırdı
A+ A-

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer K. megafon ile bir binanın çatısına çıkarak intihargirişiminde bulundu. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve kızını göremediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ömer K.’nın çatıya çıktığı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Megafon ile yaşadığı sıkıntıları ilçe halkına anlatan Ömer K.’yı polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Belediye Başkanı Recep Çebi devreye girdi. Bir süre Kaymakam Çetin’in de ikna etmeye çalıştığı Ömer K. tüm çabalara rağmen çatıdan inmeyi reddetti. Uzun zamandır göremediği kızını çatıda gören Ömer K. kızının “denemem var, gelsene yanıma” isteğini bir süre sonra kabul ederek çatıdan indi. Çatıya çıkan Ömer K.'nın düşmemek için tedbir amacıyla beline ip bağladığı da gözlenirken, Ömer K.’nın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola getirileceği öğrenildi.

 

 

İHA

megafon , çatı , ilçe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM