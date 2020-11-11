Meğer Albayrak'ın 27 saatlik istifa bilmecesi kriz değil başarıymış(!)

Hürriyet yazarı Selvi, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından yaşanan sessizliği, 'her kafadan bir sesin çıkması önlendi' sözleriyle yorumladı.

Selvi, "Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasıyla başlayan ve 27 saat devam eden süreçte her kafadan bir sesin çıkması önlendi. Değişik kaynaklardan yapılan açıklamaların farklı tartışmalara yol açmasının önüne geçilmiş oldu. Kimi zaman yapılan açıklamalar yeni krizlere neden olabiliyor. Ya da en azından tartışmayı farklı bir zemine kaydırabiliyor. O nedenle tek kanaldan bilgi verilmesi önemliydi. Ayrıca Berat Bey’in Cumhurbaşkanı’nın damadı olması nedeniyle işin bir de aile boyutu vardı. O nedenle sürecin tek elden yönetilmesi önemliydi. Kamuoyu Berat Albayrak’ın istifasının kabul edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasından öğrendi" dedi.

'Dövizin yükseliş içinde olduğu bir dönemde görev üstlenen Lütfi Elvan’dan beklenti büyük'

Selvi, "Nefes nefese süren 27 saat yaşadık. Bu süre zarfında türlü çeşit senaryolar yazıldı. Kabine revizyonundan ekonomi yönetiminin değişmesine, teknokrat bir ismin bakanlığa getirilmesine, Berat Albayrak’ın istifasının kabul edilmemesine, Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na getirilmesine kadar. Bunlar ayağı yere basan yorumlardı. Bir de arada uçuk kaçık senaryoları da işitmedik değil. Değerlendirmelerin iki ana ekseni vardı: 1- Erdoğan’ın istifayı onaylayıp yeni bir bakan ataması. 2- Cumhurbaşkanı’nın istifayı kabul etmemesi. 27 saatin sonunda Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi. Berat Bey’in istifasını kabul ederken, yerine tecrübeli bir isim olan Lütfi Elvan’ı atadı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 ay önce Meclis grubuna, "Ekonomiyle ilgili kanun tekliflerini Lütfü Bey görmeden bana getirmeyin" talimatı verdiğini aktaran Selvi, şöyle devam etti:

"DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kökenli olan Lütfi Elvan'ın gelişi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Dövizin yükseliş içinde olduğu bir dönemde görev üstlenen Lütfi Elvan’dan beklenti büyük. Ama başarılı olması için arkasında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin desteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 ay önce Meclis grubuna 'Ekonomiyle ilgili kanun tekliflerini Lütfü Bey görmeden bana getirmeyin' diye talimat verdiği söyleniyor."





