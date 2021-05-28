Mehmet Ağar’dan Yalıkavak Marina açıklaması

Bodrum Yalıkavak Marina’daki görevine son verildiği iddia edilen Mehmet Ağar, "Bu olaylar başladığı anda, ayrılmak istediğimi ifade etmiştim. Ameliyat olunca biraz beklemişler, anlaşılan" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Bodrum Marina’daki görevine son verildiği iddia edildi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ağar, "Bu olaylar başladığı anda, ayrılmak istediğimi ifade etmiştim" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda adı geçen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın, Bodrum Marina’daki görevine son verildiği iddia edildi.

Ağar'ın, ameliyat olduktan sonra Bodrum'dan ayrıldığı ve İstanbul'da dinlenmeye çekildiği öğrenildi.

Ağar, Bodrum Marina’daki görevinden alınıp alınmadığı ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

“Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum. Yönetim Kurulu ne yaptı? Bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim. Ameliyat olduktan sonra İstanbul’daki evimde dinlenmeye çekildim. Benim Bodrum’da ne işim var? Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben, bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdir. Ama konular çıktığı anda ‘herkes rahatlasın’ diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim, ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de yok."

AĞAR'A YAKIN KAYNAKLAR GÖREVDEN ALINMAYI DOĞRULADI

Öte yandan, Mehmet Ağar'a yakın kaynaklar da Ağar’ın, Marina’daki görevinden alındığı bilgisini doğruladı. Şirketin, bugün, açıklama yapması bekleniyor.

SÜLEYMAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası bir TV kanalındaki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar’a çağrıda bulunarak “Sayın Ağar’ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum” demişti.

ANKA