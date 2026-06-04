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Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 286 yıllık hapis iddianamesi iade edildi

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 286 yıllık hapis iddianamesi iade edildi
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Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında örgüt kurma, uyuşturucu ve cinsel saldırı iddialarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede kritik bir hukuki gelişme yaşandı.

20 Mayıs'ta tamamlanarak yargılamanın başlaması talebiyle mahkemeye sunulan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Yapılan detaylı değerlendirmenin ardından mahkeme, dosyayı yeniden savcılığa iade etme kararı aldı.

Ağır Suçlamalar ve 286 Yıla Kadar Hapis İstemi

Savcılığa geri gönderilen iddianamenin satır aralarında yer alan ağır suçlamalar kamuoyunun dikkatini çekti. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik dâhil toplam 7 isme yönelik çok ciddi iddialar yöneltilmişti.

İddianamede bilhassa Mehmet Akif Ersoy hakkında; 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' iddiaları bulunuyordu. Düzenlenen bu ilk metinde, Ersoy'un söz konusu suçlamalar kapsamında toplam 286 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iade kararının ardından, savcılık makamının iddianameyi eksiklikler yönünden yeniden düzenleyerek mahkemeye tekrar sunması veya soruşturmanın usulüne ilişkin yeni kararlar alması bekleniyor.

İHA

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