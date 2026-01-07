  1. Anasayfa
  3. ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savcılıkta verdiği ek ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ersoy'un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.

Öte yandan Ersoy'un savcılıkta verdiği ek ifadesi ortaya çıktı.

'O DÖNEMLER ALKOL BİLE ALMIYORDUM'

Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kağıthane'deki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y’de onun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün bahçede yemek yerken S.S. ve yanında Ezel isimli bir kız ile tanıştık. Onların yanında başka kişiler de vardı ancak onları hatırlamıyorum. S.S. ve Ezel beni ekrandan tanıdıkları için bu vesileyle gelip tanıştılar. Daha sonra E.A. bu kişiler ile sosyal medyadan takipleşti. Bu şekilde arkadaşlığımız ilerledi, hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. 08 Ocak 2020 tarihinde S.S ile E.A, S.S.’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Ben de S.S.’nin evine E.A ile gittiğimde evde 10–12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım. Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S.S, ben ve E.A. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S.S ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S.S bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak bir buçuk ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet ile beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S.S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S.S bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip buruna çekme şeklinde kullandım" dedi.

'10 KEZ UYUŞTURUCU KULLANDIM'

Ersoy ifadesinde, "Bu benim hayatımda ikinci defa uyuşturucu madde kullanışımdı. Bu süreçte biz Ahmet ile samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E.A. ile ilişkimiz ayrıl–barış şeklindeydik. 08 Ocak. 2021 tarihinden kısa bir süre sonra Ebru ile tamamen ayrıldık. Daha sonraki süreçte ben Pınar ile sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım. O zamanlarda Ahmet Maslak’ta oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan’a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet’in evinde sürekli olurdu. Dışarıdan geldiğine şahit olmadım ancak torbacısı olduğunu biliyordum. Ben o zamanlar madde kullandığımı Mustafa Manaz’a asla belli etmezdim çünkü uyuşturucu maddeye çok karşıydı. Ben uyuşturucu maddeyi mümkün mertebe Ahmet’in evi dışında ve Fikirtepe’deki Gizem’in evi dışında bir ortamda kullanmadım. Çünkü bilinmesini istemiyordum. Ahmet ile yakın arkadaş olmamdan Pınar ve bazı arkadaşlarım rahatsız oluyordu. Gizem’in evinde de 2–3 defa içilmiş olabilir. Orada Ahmet ile Buse de vardı" dedi.

ELA RUMEYSA CEBECİ İLE İLGİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Mehmet Akif Ersoy, "Bizim Pınar ile evliliğimiz en başından beri zoraki bir evlilik oldu. Biz evleneceğimiz gün bile boşanacağımız günün tarihini konuştuk. Ben Pınar’a boşanma davasını açtırdım. Sonrasında Pınar feragat etti. Sonrasında ben boşanma davası açtım. Ulus’taki evi Mustafa Manaz tutmuştu. O dönem ikimiz de boşanma aşamasındaydık. Hatta beraber tuttuk sayılır. Bir süre o evde kaldıktan sonra ben tekrar evime döndüm. O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet’ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti. Bazen de Ahmet’i arayıp bana uyuşturucu madde sipariş etmesini söyledim. Ben tanınan birisi olduğum için kendi telefonumdan sipariş etmiyordum. Alacağım zaman arkadaşlarımdan istiyordum. Fevzi Çakır ile Ela’nın arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. 'Oturalım kahve içelim' dedi. Ben de 'aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz' dedim. O da 'sen de bekarsın, ben de bekarım, evde görüşelim' demişti. Sercan Yaşar’ı da hiçbir şekilde tanımıyorum. Kübra Nur Uslu’yu ise ben aldım. 'Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu' demesinler diye aldım. İşe almadan önce de ilgili kurumlardan güvenlik soruşturması yaptım. Ece A., Gizem’in kuzeniydi. Kendisiyle Ulus’taki evde görüşmüştük. Ece ile 1 ya da 2 defa uyuşturucu madde kullandık. Ece ile yaklaşık 1,5 yıldır görüşmüyoruz. Gizem, Ahmet’in kız arkadaşıydı. Ece ile beni Gizem Ayabaktı tanıştırdı. Ulus’taki evde mutfak dolabının içerisinde uyuşturucu madde vardı. Buradan alıp kullandığımız oldu" dedi.

'SARAN’I TANIMIYORUM'

Ersoy, "Sadettin Saran ve Umut Evirgen’i tanımıyorum. Bizim gittiğimiz Kütüphane, şu anki Terapi’dir. Yeni Kütüphane’ye en fazla 2-3 kere gitmişimdir. Ali Yaşar Koz, Kütüphane’nin işletmecisidir. Yılmaz Efe’yi tanıyorum. Kütüphane’nin ortağıdır. Reyhan K.’yi tanıyorum. Ahmet’in evinde birkaç kez görüşmüştük. Hatta bir defasında Meltem Acet, Reyhan K., Ahmet ve ben vardık. Ahmet, Reyhan ve ben uyuşturucu madde kullandık ancak Meltem’in kullandığını görmedim. Hande Sarıoğlu ile ben 5 senedir görüşmüyorum. Onun bu durumlarla alakası yoktur. Ben en son olarak Mustafa Manaz’ın ofisinde Burcu ve Mustafa Manaz ile uyuşturucu madde kullandım ve bir daha kullanmadım. Taner Çağlı’nın Arnavutköy’deki evine 2–3 defa gittim. Bir keresinde orada bulunan tanımadığım kişilerin evde, salonda açık bir şekilde uyuşturucu kullandıklarına tanık oldum. Hatta Taner bana kullanabileceğimi söyledi. Ben de kesinlikle olmaz dedim. Çünkü hem kalabalık hem de ortalık yerde kullanılıyordu. Şahısların bir kısmı fenomendi ancak isimlerini hatırlamıyorum" dedi.

'İMAMOĞLU’NUN SHOW TV’Yİ ALMAK İSTEDİĞİ İDDİALARI YALANDIR'

Ersoy ifadesinde, "Kenan Tekdağ ile Mısır’da çalışırken Habertürk yayınlarına çıkıyordum. Dönüşümde Kenan Tekdağ ile oturup sohbet ettik. Bu şekilde samimiyetimiz ilerledi. Kenan Bey genç yaştaki bilgi ve becerimi överdi. Bu süreçte beni Habertürk programlarına konuk olarak davet ettiler. Telif ücreti ödenirdi. Daha sonra Diyanet’e geçtim. Mehmet Görmez Hoca ile çalıştım. Bu süreçte de 4-5 ayda bir görüşürdük. 2018 yılında TRT’den istifa ederek Habertürk’te spiker olarak işe başladım. Daha sonra samimiyetimiz arttı. Ben Kenan Bey’in bilgisi dışında iş yapmazdım. Kanal TMSF’ye devredilince ayrılmak istedim ancak devam etmem istendi. Tazminatımı hesaplatmak için insan kaynaklarına gittiğimde maaşımın yarısının spikerlik, yarısının genel yayın yönetmenliği olarak gösterildiğini gördüm. Çok üzüldüm. İmamoğlu’nun Show TV’yi almak istediğine dair iddialar yalandır. Adem Soytekin’i arayıp 'Habertürk’ü satın al' dediğime ilişkin iddialar da iftiradır. Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden husumetlidir. Asansörlerde 7/24 kamera kaydı iddiaları asılsızdır" dedi. (DHA)

