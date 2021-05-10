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Mehmet Ali Erbil, Adnan Oktar ile fotoğrafı ortaya çıktı

'Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun' sözleri ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in Adnan Oktar ile olan fotoğrafı ortaya çıktı.

'Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun' sözleri ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in suç örgütü lider Adnan Oktar ile fotoğrafları ortaya çıktı.

“Adnan Oktar operasyonunun “şifrelerini” anlattığı Turnike isimli kitabın yazarı Hakan Erol da Mehmet Ali Erbil ile Adnan Oktar’ın fotoğrafını paylaştı.

 Erol sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Peki, bugün Erdoğan’a “teşekkür” eden Mehmet Ali Erbil’in, dün Adnan Oktar’ın köşküne kadar gidip fotoğraf çektirdiğini biliyor muydunuz? Bir “kedicik” Whatsapp yazışmasını da ekleyelim: “Hocayı görmek istiyorum dediğini duydum maşallah” #Turnike #MehmetAliErbil #AdnanOktar” ifadelerini kullandı.

Erol'un paylaştığı fotoğraf şöyle:

 

NE DEMİŞTİ?
Mehmet Ali Erbil, “20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK’lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi” dedi. Los Angeles’ta hastalandığında götürüldüğünü hastanede 2 saate yakın bekletildiğini anlatan Erbil, “Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun” diye konuşmuştu.

Etiketler adnan oktar mehmet ali erbil fotoğraf
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