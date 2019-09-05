Mehmet Alkan’dan Bahçeli’ye: ''Tez zamanda ölmeniz dileğiyle''

Mehmet Alkan, sosyal medyadan paylaştğı “Akapenin kuyrugu Bahçeli: Randevu istedim, vermedi. Mektup yazdım, cevap vermedi. Açık mektup yazdım, belki görmemiştir diye kapalı mektup yazdım. Kapı duvar misali, Boş tenekeden ses çıkıyor bundan cevap çıkmıyor...” mesajıyla birlşkte mektubun aon bölümünü de yayımladı.

Alkan’ın mektubunun son bölümünde yer alan şu ifadeler dikkat çekti:

“Velhasıl zalimlerle berabersiniz ve vebaliniz çok büyük, nefesim ve gücüm yettikçe (bu dünyada zor ama) inanıyorsanız öbür tarafta binlerce mağdurlarla elim yakanızda oalcaktır ve o gün sizin açınızdan gerçekten çetin olacaktır. Tez zamanda gerçeği görmeniz veya ölmeniz dileğiyle…”