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Mehmet Aydın'a eşi tarafından açılan boşanma davasında karar

Mehmet Aydın'a eşi tarafından açılan boşanma davasında karar

Gazeteci Çağdaş Ulus, tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a eşi tarafından açılan boşanma davasının iki hafta önce sonuçlandığını açıkladı.

Gazeteci Çağdaş Ulus, hakkında tutuklama kararı verilen tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a eşi tarafından açılan boşanma davasının iki hafta önce sonuçlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ulus, Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın 2018 yılında açtığı davanın sonuçlandığını ve tarafların boşandığını duyurdu. 

Ulus ayrıca dava sonucunda Sıla Aydın'a bin lira nafaka bağlandığını da duyurdu. 

TEBLİGAT YAPILAMADI
Mahkemenin, boşanması kararını ailenin temelden sarsilmasi nedeniyle verdiği belirtilirken; Mehmet Aydin'in adresi belli olmadığı için kendisne tebligat yapılamadığı da bildirildi. 

Aydın'a kararın cezaevinde tebliğ edileceği ve boşanma kararına itiraz edilebileceğini de gelen bilgiler arasında.

Etiketler Mehmet Aydın boşanma dava
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