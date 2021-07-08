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Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı

Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi’nde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI
Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından Interpol Daire Başkanlığınca iade sürecinin başlatıldığı ve Fatih Aydın’ı teslim almak üzere bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

Etiketler mehmet aydın ağabey gözaltı
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