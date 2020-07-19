Mehmet Barlas'tan Bakan Koca için olay sözler!

Bugünkü yazısında Fahrettin Koca için “Sağlık Bakanı değil de korona virüsü bakanı” diyen Barlas, “Her akşam televizyonda açıklama yapmanın cazibesi, onu Sağlık Bakanlığı’nın gerçek sorunlarına yabancılaştırdı” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı’nın sadece korona virüsüne kilitlenerek Türkiye’nin gerçek sağlık sorunlarının çapını anlayamayacağını söyleyen Barlas, Koca için “Sadece iletişimin büyüsüne kapılarak günlerini geçirir” dedi.







