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  3. 19 Temmuz 2020 23:56

Mehmet Barlas'tan Bakan Koca için olay sözler!

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, korona virüsü tedbirleri gereğince 65 yaş üstü kişiler için halen süren bazı kısıtlamaları eleştirdi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

Mehmet Barlas'tan Bakan Koca için olay sözler!
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Bugünkü yazısında Fahrettin Koca için “Sağlık Bakanı değil de korona virüsü bakanı” diyen Barlas, “Her akşam televizyonda açıklama yapmanın cazibesi, onu Sağlık Bakanlığı’nın gerçek sorunlarına yabancılaştırdı” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı’nın sadece korona virüsüne kilitlenerek Türkiye’nin gerçek sağlık sorunlarının çapını anlayamayacağını söyleyen Barlas, Koca için “Sadece iletişimin büyüsüne kapılarak günlerini geçirir” dedi.

 
 
 
 

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