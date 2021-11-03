  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mehmet Barlas'tan ''inciler'' ''görüyorsunuz'' dedi tepkiler peş peşe geldi

Mehmet Barlas'tan ''inciler'' ''görüyorsunuz'' dedi tepkiler peş peşe geldi

Mehmet Barlas'tan ''inciler'' ''görüyorsunuz'' dedi tepkiler peş peşe geldi

AK PArti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz" dedi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin gerçek gündeminin en önemli maddesinin hayat pahalılığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Anlamakta zorlandığım bir durum var. Çoğulcu ve özgürlükçü demokraside hükümetlerin en önemli fonksiyonu diyalogdur, anlatmaktır.

Türkiye'de ise hepimiz haberlere bakınca Türkiye'nin bir petrol ve doğalgaz zengini olduğunu düşünmeye başladık."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz yatakları bulunmasına yönelik açıklamaların halkın belleğine yerleştiğine işaret eden Barlas, "Ancak enerji fiyatlarına sürekli zam geliyor. Bu zammı yapanların, Karadeniz'de bulunan enerji kaynaklarının halka ulaşmasının bir zaman alacağını anlaşılır şekilde anlatmaları gerekir. Acaba dış pazarlara dönük bir önlem mi? Çünkü dünyayı izlediğimiz zaman, mesela Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

(Kaynak)

Etiketler mehmet barlas sabah akaryakıt alman otomobilleri Türkiye recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mine Tugay hayranları onu ilk kez böyle gördü
İstanbul'da Suriyeliler ortalığı savaş alanına çevirdi
Canlı yayında dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın sürpriz kararının nedeni İmamoğlu mu ?
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden skandal Erdoğan paylaşımı
Birincilik tacı el değiştirmişti... Türkiye güzeli Aslı Sümen'den yıllar sonra gelen itiraf
Reza Zarrab'ın nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı
Ekim 2021 enflasyonu açıklandı!
MetroPOLL'ün son anketi açıklandı: ''AK Partili ve MHP'li seçmen de dayanamıyor''
Vatandaşın geçim derdi, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na da girdi
Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Doktor Hanım'a şoke eden itiraf