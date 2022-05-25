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Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık dava

Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık dava

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı yazısı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e 14 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz tarafından tazminat davası açıldı.

Kendisine hakaret edildiği ve kişilik haklarının zarar gördüğünü öne süren Cengiz, bir milyon TL’lik manevi tazminat talebinde bulundu. Dava İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

YILMAZ ÖZDİL’DEN AÇIKLAMA

Yılmaz Özdil kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Cengiz’e cevap vererek “Milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz, senin milyar dolarların mı güçlü, benim kalemim mi, göreceğiz…” dedi

Etiketler mehmet cengiz yılmaz özdil dava mahkeme
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