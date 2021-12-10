Mehmet Demirci Kimdir?

Milli sporcu Mehmet Demirci, Wushu dövüş sporunda önemli dereceler alan bir isimdir.

Kendini Wushu dövüşünde geliştiren ve bu alanda önemli çalışmalarda bulunan Demirci, Trabzon’da doğmuş ve ilköğrenim ve ortaöğrenimini bitirdikten sonra üniversite eğitimini tamamlamıştır. 2007’den beri Wushu dövüş sporuna merak salan Demirci, katıldığı yarışmalarda önemli derecelerin sahibi olmuştur.

Mehmet Demirci Hayatı

Mehmet Demirci, 1997 yılında Trabzon’un Arsin ilçesinde doğmuştur. 4 kardeşi bulunan Demirci, ailenin en küçük bireyidir. İlk ve orta öğrenimini tamamlayan ve üniversite eğitimini Spor Bilimleri Fakültesinde alan milli sporcu, bir süre sonra Wushu dövüş sporuna karşı yoğun bir ilgi duymuştur. Bu nedenle ilgili spor dalında kendini yetiştirerek önemli adımlar atmıştır.

Mehmet Demirci Eğitim Hayatı

Mehmet Demirci, ilkokulu Körfez Halide Edip Adıvar İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden ve burada eğitim gören milli sporcu, ardından üniversite eğitimi için Düzce Üniversitesine gitmiştir. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite eğitimini tamamlamıştır.

2007’lerin başından itibaren Wushu dövüş sporuna ilgi duyan ve bu alanda önemli adımlar atan Demirci, adını bu sporla duyurmaya başlamıştır.

Mehmet Demirci ve Wushu Dövüş Sporu

Çin savunma sanatlarının genel bir ismi olan Wushu dövüş sporu, beden ve ruhun bir aradalığını zorunlu kılmaktadır. Saldırı ve savunmanın yanı sıra akrobasi ve bale benzeri koreografik hareketler de yapılmaktadır. Wushu dövüş sporunu öğrenen ve bu sporda ismini duyuran Mehmet Demirci, yerel ve ulusal pek çok yarışmaya katılmıştır. Bu yarışmalarda aldığı derecelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Mehmet Demirci Aldığı Dereceler

Mehmet Demirci’nin katıldığı yarışma ve aldığı derecelerden bazılarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

(2012) Wushu Marmara Bölgesi Şampiyonası: 1

(2014) Uluslararası Wushu Balkan Şampiyonası: 2

(2017) Türkiye Wushu Şampiyonası: 2

(2017) Türkiye Wushu Şampiyonası: 2

(2017) Bakü 4 Th Islamic Solidarity Games: 1

(2018) Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası: 3

(2018) Fisu World University Wushu Championships: 2

(2021) Wushu Türkiye Şampiyonası: 1

Aldığı derecelerle Wushu dövüş sporunda ön plana çıkan Mehmet Demirci, spor dalıyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.