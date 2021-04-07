Mehmet Emin Karamehmet'e 69 milyon dolarlık dava

İş insanı Mehmet Emin Karamehmet’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Çukurova Holding, Trablus’taki hükümet ile davasını kaybetti.

Libya’ya 69 milyon dolarlık dava açan Mehmet Emin Karamehmet’in şirketi Çukurova Holding’e ait Çukurova İnşaat, bu davayı kaybetti. Paris’teki Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin aldığı kararla, Çukurova’nın yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıkladı.

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen Çukurova Holding, Libya Hükümeti’ne açtığı 69 milyon doları alamadı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Pars Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Karamehmet’e verdiği kötü haber bununla da sınırlı değil. Mahkeme, Libya’ya açtığı davanın tahkim ve avukatlık ücretlerinin de Çukurova’dan alınmasına karar verdi.

69 milyon dolarlık kaybedilen davanın yanı sıra 300 bin dolarlık tahkim ücreti talep edildi. Ayrıca Çukurova, Libya’ya yaklaşık 800 bin dolar avukatlık ücreti ödeyecek. Bir de buna 12 bin dolarlık faizi de eklemek gerekiyor.

Kısacası, Karamehmet’in Libya’yı tahkime götürme süreci pahalıya patladı. Evdeki bulgur için 69 milyon dolar talep ederken, eldeki 1.1 milyon dolardan oldu.