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  3. 08 Kasım 2020 22:54

Mehmet Metiner önce paylaştı, sonra sildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamasının ardından AKP’li eski vekil Mehmet Metiner çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ancak Metiner paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Mehmet Metiner önce paylaştı, sonra sildi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamasının ardından AK Partili eski vekil Mehmet Metiner çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.

Metiner'in sildiği o paylaşım:

"Şimdilik şu kadarını söylemekle yetineyim:

O kadir kıymet bilmeyen kifayetsiz muhterislere, elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere asla hakkımızı helal etmiyoruz. 
Vakti geldiğinde söyleyecek başka sözümüz olur elbet"

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