Mehmet Metiner önce paylaştı, sonra sildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamasının ardından AK Partili eski vekil Mehmet Metiner çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.

Metiner'in sildiği o paylaşım:

"Şimdilik şu kadarını söylemekle yetineyim:

O kadir kıymet bilmeyen kifayetsiz muhterislere, elin oğlunu evin oğluna tercih eden nankörlere asla hakkımızı helal etmiyoruz.

Vakti geldiğinde söyleyecek başka sözümüz olur elbet"