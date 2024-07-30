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Mehmet Şimşek'in adıyla 87 milyon TL'lik vurgun

Mehmet Şimşek'in adıyla 87 milyon TL'lik vurgun
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 551 banka hesabında 87 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.D., İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, sosyal medya hesabının çalındığını ve herkese "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapacak" paylaşımında bulunulduğunu belirterek, şikayette bulundu.

D.D. de paylaşılan bilgileri gerçek zannederek iletişime geçtiği şüphelilere 5 bin TL göndererek dolandırıldığı suçlamasıyla jandarmaya başvurdu.

19 AYRI BANKADA 551 HESAP AÇMIŞLAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şikayetler üzerine kapsamlı çalışma yaparak, şüphelilere ait 19 ayrı bankadaki 551 hesap üzerindeki incelemesinde 87 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğunu belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri şüphelilerin yakalanmasını yönelik Kocaeli, Sakarya ve Sivas’ta belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 DVD ve 1 veri depolama aygıtı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek dolandırıcı
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