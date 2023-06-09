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Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan'a tebrik

Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan'a tebrik
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. 

Etiketler tebrik mehmet şimşek merkez bankası
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