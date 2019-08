Mehmet Veysel Akdemir Instagram’ı “Heykel Kafasi” hesabıyla kasıp kavuruyor

Sosyal ağlar dünyasına 9 yıl önce katılan Instagram bugün 1 milyardan fazla kullanıcısıyla en popüler sosyal ağlar arasında yer alıyor. Özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra büyümesini sürdüren Instagram her yıl düzenli olarak hazırlanan We Are Social raporuna göre 2019 yılında 80 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Türkiye’de 38 milyon adet Instagram hesabı bulunuyor.

İnstagram’da 3 ay önce açılan “Heykel Kafası” hesabıyla yüzbinlerin ilgisini bir anda bu sayfaya çeken Mehmet Veysel Akdemir, konuyla ilgili şu şekilde açıklama yaptı; “Cennet vatan Anadolumuz, binlerce yıl önce İyonyalılar, Finikeliler, Spartalılar ve Truvalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Bizler, o günlerden kalan heykellere gittiğimiz bir çok müze de veya haberlerde, nadirende olsa günlük hayatta rastlıyoruz ve çoğu zaman hangi kafayla yapıldıklarını merak ediyoruz.

Yapılan yüzlerce hatta binlerce heykelin hangi kafayla yapıldığını kendimizce mizahi bir üslupla ifade ederek, hem geçmiş yıllardan kalan kültür mirasımıza atıfta bulunuyor hem de günlük hayatın sıkıcılığını yüzünüzde beliren bir gülümsemeyle hafiflettiğimizi düşünüyoruz.”

Fotoğraf gönderilerinin yanı sıra yurtdışından anlaştığı animatörlerle çalışarak 15 saniyelik animasyon videolar hazırlayarak, eğlenceyi bir başka boyuta taşıdıklarını ifade ediyor