Mehmetçiğe hain tuzak: 1 evladımız şehit düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonda bir asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan METEÖZ, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."