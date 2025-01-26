Mehmetçik, 13 teröristi daha avladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada ''Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek'' ifadelerini kullandı.