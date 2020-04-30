Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor

Aynı zamanda Oda TV yazarı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un da ağabeyi de olan, PKK sözde Merkez Komite üyesi "Kasım Engin" kod adlı terörist İsmail Nazlıkul, örgütün yayın organına demeç verdi. Örgütün tepe yöneticisi terörist ifadesinde, MİT ve TSK'nın üst düzey yöneticileri hedef alan nokta operasyonlarıyla da çok ağır kayıplar verdiklerini itiraf ederek, Kuzey Irak'ın MİT karargâhına dönüştüğünü anlattı. Nazlıkul, "Buraya onlarca Türk askeri karargâhı ve yüzlerce karakol inşa edilmesi, Türk devletine çalışan binlerce yerel muhbir ağının oluşması tehlikeli boyutlara ulaştı. Türk devleti her nokta operasyon öncesi mutlak anlamda istihbarat aldı, sonra da nokta saldırılarla onlarca komutanımızı, Zeki Şengali, Diyar Garip ve Tekoşer Zagros, KDP'nin MİT'e verdiği istihbaratla öldürüldü" dedi.

KIRMIZI LISTEDEYDI, MAĞARADA KANSERDEN ÖLDÜ

Öte yandan PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi. Kırsal kesimdeki bir mağarada öldüğü belirlenen ve 1993 yılında terör örgütüne katılan 44 yaşındaki Özdemir, "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranıyordu. Kars'ın Kağızman ilçesinde de iki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

MİT TÜM ALANA HAKİM

Türkiye'nin Irak Kürt bölgesel yönetimiyle tam işbirliği sağladığını ve MİT'in bölgeye hakim olduğunu analtan terörist, "Şimdi Kandil'e açılan Zini Werte'yi bu istihbarat merkezlerinden biri haline getirdiler. Türk devleti alan tutuyor, tuttuğu alanlardan çıkmıyor, yeni karakollar ve üs bölgeleri inşa ediyor. Özel kuvvetlerden ve komando taburlarından askerler konumlandırıyor. Her geçen gün bulunduğu bölgeleri çoğaltarak büyütürken, adım adım Kandil'e doğru ilerliyor. KDP bize alan daraltma operasyonlarına ön ayak oluyor. Bradost başta olmak üzere tüm alanlarda olduğu gibi şimdi de Zini Werte'ye yerleştiler" dedi.