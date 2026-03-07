Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinden çekildi mi? MSB noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'nın Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekileceği iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı mecralarda ortaya atılan "Türk askeri Barış Pınarı bölgesinden çekiliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

DHA