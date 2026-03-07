  1. Anasayfa
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinden çekildi mi? MSB noktayı koydu

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinden çekildi mi? MSB noktayı koydu
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'nın Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekileceği iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı mecralarda ortaya atılan "Türk askeri Barış Pınarı bölgesinden çekiliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. 

 

 

DHA

300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu
Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor!
Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var!
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Etiketler MSB barış pınarı TSK Suriye
