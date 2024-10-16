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  3. Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

DHA

Etiketler PKK ypg terörist Suriye
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