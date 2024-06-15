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Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı

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Yurtiçinde ve sınırötesinde eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları Irak ve Suriye'de 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eli kanlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlara dair görüntüler de paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

Etiketler TSK MSB operasyon terör terörist mehmetçik
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