  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mehmetçik hakkındaki skandal Somali iddiasına yalanlama

Mehmetçik hakkındaki skandal Somali iddiasına yalanlama

Mehmetçik hakkındaki skandal Somali iddiasına yalanlama
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk askeri unsurlarının Somali’deki seçim süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Sosyal medyadaki "kara propaganda" faaliyetlerine dikkat çeken DMM, Türkiye’nin bölgedeki varlığının yalnızca terörle mücadele ve milli ordunun eğitimi üzerine odaklandığını vurguladı. İşte Türkiye'nin Somali politikasındaki o net çizgiler.

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yayılan ve Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi dinamiklere müdahale ettiği yönündeki iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kapsamlı bir açıklama yayınladı. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan "Türk askeri Somali muhalefetini baskılıyor" iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

"Müdahale İddiaları Kara Propagandadır"

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Somali ile yürüttüğü iş birliğinin uluslararası hukuka tam uyumlu ve meşru olduğu hatırlatıldı. Bazı hesapların, askeri unsurların belirli bir siyasi aktörü desteklemek amacıyla kullanıldığı yönündeki paylaşımlarının asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk askeri unsurlarının Somali’deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali’nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte; Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir."

Askeri Varlığın Tek Hedefi: Terörle Mücadele

Açıklamada, Somali'deki Türk askeri varlığının ve yürütülen eğitim faaliyetlerinin sınırları net bir şekilde çizildi. Türkiye'nin öncelikli hedeflerinin; Somali Milli Ordusu’nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve bölgedeki terörle mücadele kapasitesinin artırılması olduğu belirtildi.

Dostluk İlişkileri Zedelenmek İsteniyor

Türkiye ile Somali arasındaki köklü ilişkilerin bu tür dezenformasyon içerikleriyle yıpratılmak istendiğine dikkat çeken DMM, vatandaşların bu tür manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Türkiye'nin, Somali'nin istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki desteklerinin devam edeceği altı çizildi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Farah Zeynep Abdullah’tan korkutan paylaşım! Vücudundaki morlukları görenler şoke oldu
Farah Zeynep Abdullah’tan korkutan paylaşım! Vücudundaki morlukları görenler şoke oldu
12 yıl sonra bir ilk: Sınırdan pasaportlu geçişler başladı
12 yıl sonra bir ilk: Sınırdan pasaportlu geçişler başladı
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçede binlerce hane etkilenecek
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçede binlerce hane etkilenecek
Etiketler dmm somali türk askeri türkiye iç siyaset siyaset dezenformasyonla mücadele merkezi askeri iş birliği kara propaganda iletişim başkanlığı dmm yalanlama somali seçimleri Türkiye müdahalesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Emekli maaşında ''kahreden'' hesap: En düşük emekli maaşı 50 bin TL olabilirdi! Emekli maaşında ''kahreden'' hesap: En düşük emekli maaşı 50 bin TL olabilirdi! Bir ilimizde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, gören gözlerine inanamadı! Bir ilimizde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, gören gözlerine inanamadı! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu DSÖ'den korkutan hantavirüs uyarısı: "Virüs kuluçkada, yeni vakalara hazır olun!'' DSÖ'den korkutan hantavirüs uyarısı: "Virüs kuluçkada, yeni vakalara hazır olun!'' Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Son 23 yılın yağış rekoru kırıldı ama Van Gölü'nde çekilme sürüyor! Son 23 yılın yağış rekoru kırıldı ama Van Gölü'nde çekilme sürüyor! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi! Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi! Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı 8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti 8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi!