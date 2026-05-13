Mehmetçik hakkındaki skandal Somali iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk askeri unsurlarının Somali’deki seçim süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Sosyal medyadaki "kara propaganda" faaliyetlerine dikkat çeken DMM, Türkiye’nin bölgedeki varlığının yalnızca terörle mücadele ve milli ordunun eğitimi üzerine odaklandığını vurguladı. İşte Türkiye'nin Somali politikasındaki o net çizgiler.

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yayılan ve Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi dinamiklere müdahale ettiği yönündeki iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kapsamlı bir açıklama yayınladı. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan "Türk askeri Somali muhalefetini baskılıyor" iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

"Müdahale İddiaları Kara Propagandadır"

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Somali ile yürüttüğü iş birliğinin uluslararası hukuka tam uyumlu ve meşru olduğu hatırlatıldı. Bazı hesapların, askeri unsurların belirli bir siyasi aktörü desteklemek amacıyla kullanıldığı yönündeki paylaşımlarının asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk askeri unsurlarının Somali’deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali’nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte; Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir."

Askeri Varlığın Tek Hedefi: Terörle Mücadele

Açıklamada, Somali'deki Türk askeri varlığının ve yürütülen eğitim faaliyetlerinin sınırları net bir şekilde çizildi. Türkiye'nin öncelikli hedeflerinin; Somali Milli Ordusu’nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve bölgedeki terörle mücadele kapasitesinin artırılması olduğu belirtildi.

Dostluk İlişkileri Zedelenmek İsteniyor

Türkiye ile Somali arasındaki köklü ilişkilerin bu tür dezenformasyon içerikleriyle yıpratılmak istendiğine dikkat çeken DMM, vatandaşların bu tür manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Türkiye'nin, Somali'nin istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki desteklerinin devam edeceği altı çizildi.

DHA